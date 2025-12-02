La Protezione civile di Savona in prima linea anche nel sociale: con la vendita dei panettoni la donazione all'Oncologia

La vendita dei panettoncini e il ricavato donato per una giusta causa.

I volontari dell'Unione Squadre Antincendio Boschivo-Protezione Civile Città di Savona Odv hanno effettuato la donazione per aiutare i pazienti di Oncologia dell'ospedale San Paolo di Savona.

La somma è stata consegnata all'Associazione Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci nata nel 1986 in memoria del primo oncologo del nosocomio savonese.

Nei primi anni settanta il dottore chiese alla Direzione dell’Ospedale San Paolo di poter aprire un centro per la prevenzione e la cura dei tumori e gli vennero concessi due locali al piano terra del vecchio ospedale in Corso Italia.

Grazie soprattutto ai contributi ricevuti di banche e da privati Bianucci riuscì a procurarsi i presidi e lo strumentario necessari per poter svolgere l’attività di prevenzione e di cura delle malattie oncologiche come un microscopio ed un mammografo.

Così organizzato e con il costante impegno e aiuto da parte della Dott.ssa Pastorino, riuscì a dedicarsi all’informazione e alla divulgazione circa l’importanza della prevenzione in ambito oncologico (visite preventive senologiche, pap-test).

"Abbiamo istituito questa associazione per sopperire all'acquisto del materiale per mandare avanti l'attività di Oncologia, dagli arredi alle poltrone per le sale d'attesa e per la chemioterapia - spiega la presidente Jessica Bianucci - Abbiamo partecipato ad un bando di supporto psicologico ricevendo un sostegno dalla Fondazione De Mari di 20mila euro dando il via al progetto 'Aiutare per aiutarsi' con due psicologi che effettuano incontri di gruppo e individuali e sono a disposizione di chi lo richiede".