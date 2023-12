Savona, alla Ubik la presentazione animata del libro per bambini “La sorpresa di Natale”

Giovedì 21 dicembre alle 16.30 alla Libreria Ubik si svolgerà la presentazione animata del libro per bambini (dai 5 in su) "La sorpresa di Natale", a cura dell'attore, autore teatrale e autore di letteratura per l’infanzia Giorgio Scaramuzzino.

È la notte di Natale. Giuseppe non riesce a dormire e decide di attendere Babbo Natale ai piedi dell'albero. Ed ecco, allo scoccare della mezzanotte, arrivare proprio lui, Babbo Natale in persona. Ma è così indaffarato che neanche sembra accorgersi della presenza del bambino... Un divertente racconto natalizio con il finale a sorpresa. “Ma mi raccomando, bimbi: portate le vostre letterine scritte per Babbo Natale noi abbiamo un amico che lo conosce molto bene!”.