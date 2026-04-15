Savona, il garante dei detenuti Saracino incontra gli alunni del Liceo Della Rovere

Domani, giovedì 16 aprile, alle ore 9 al Liceo Della Rovere di Savona il garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali Doriano Saracino incontrerà gli alunni. L'evento si terrà nell'ambito del progetto della Diocesi di Savona-Noli "Oltre le mura", finalizzato alla sensibilizzazione degli studenti e della cittadinanza ai problemi delle carceri.
Le classi che parteciperanno seguono lezioni di diritto nei loro programmi di formazione. In particolare le classi 1Y e 2Y del Liceo del Made in Italy stanno approfondendo lo studio dell’economia e del diritto, dedicando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali e all’analisi degli scenari storici, geografici, artistici e culturali che sono alla base del tessuto produttivo italiano.
Altre classi del Liceo delle Scienze umane - opzione economico-sociale, che parteciperanno all’incontro con il garante, stanno approfondendo invece la conoscenza del sistema sociale attraverso lo studio della sociologia, del diritto e dell’economia.
"Sarà un'importante occasione proposta agli allievi per acquisire utili informazioni sul sistema carcerario italiano, sulle condizioni di vita dei detenuti e di tutte le persone sottoposte a misure restrittive - dicono gli organizzatori - Sull'argomento l'opinione pubblica conosce pochissimo: i mezzi di comunicazione e i social media spesso riportano solo brevi flash di tali realtà. Desideriamo ringraziare sinceramente Doriano Saracino per la sua disponibilità ad incontrare gli alunni."