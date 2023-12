Finale chiude il 2023 con un bilancio turistico comunque in positivo. Nel 2024 nuove mappe turistiche e segnaletica

Con un particolare aumento dei turisti dell'area tedesca (Germania, Austria e Svizzera) e un incremento complessivo del 7% circa delle presenze rispetto al 2019, è comunque positivo il bilancio tracciato dall'Amministrazione Frascherelli stamani (21 dicembre, ndr) nell'ultima conferenza prenatalizia del suo secondo mandato.

Coi dati ripresi dall’Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, quelli che hanno visto circa 756mila presenze turistiche da gennaio a settembre e con una stagione dell’outdoor autunnale particolarmente favorevole da ottobre in poi sul territorio (oltre a una saturazione sulla piattaforma Booking del 91% nelle vacanze natalizie), ha aperto l'analisi il sindaco Ugo Frascherelli, sottolineando come questi numeri siano frutto della destagionalizzazione e delle strategie messe in campo per promuovere la crescita della destinazione "Finalese", alla quale hanno collaborato diversi attori.

"La crescita significativa che Finale Ligure mantiene salda rispetto al periodo pre-Covid19 conferma, ancora una volta, che il mix di balneare, outdoor, cultura, natura ed enogastronomia secondo in regione forse solamente a Genova è un fattore vincente per destagionalizzare e rafforzare l’attrattività turistica - ha dichiarato il primo cittadino - L’analisi dei dati, che riflette un cambiamento sostanziale nella composizione del nostro mercato, con una sensibile diminuzione di italiani (-6,2% rispetto al 2019) e un netto incremento degli stranieri (+36% rispetto al 2019), guiderà le linee strategiche della destinazione per il prossimo futuro".

Futuro che vedrà, già dai primi mesi del 2024, i sopracitati attori della promozione del territorio proporre due novità sul tema: una nuova mappa turistica e una rinnovata segnaletica della rete sentieristica, per rendere il territorio sempre più accogliente e accessibile per i suoi visitatori, coinvolgendo sentieri che non solo toccano la cittadina rivierasca ma anche Borgio Verezzi e Orco Feglino, parte di quell'entroterra definito dal sindaco Frascherelli come "il vero petrolio del territorio".

Ideata e realizzata da StudioWiki, membro di DEDE Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione della destinazione, la mappa panoramica illustrata a colori di Finale Ligure è stata stampata inizialmente in 10mila copie "a breve messe in distribuzione presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica del territorio e poi, in secondo momento, anche presso le altre strutture ricettive", come ha spiegato il vicesindaco Andrea Guzzi.

Un progetto che ha visto coinvolte, per garantire la massima integrazione degli aspetti legati alla storia, alla cultura, ma anche alla natura e all’outdoor, il MUDIF (Museo Diffuso del Finale) e il consorzio FOR (Finale Outdoor Region): il fronte della cartina mostra i siti e monumenti più significativi del comprensorio di Finale, illustrati in 3D, evidenziando anche il territorio di Varigotti e Finalborgo, mentre il retro presenta sentieri e itinerari del Finalese, con i punti di maggiore interesse turistico sempre illustrati in 3D.

La mappa propone inoltre otto percorsi tra i più iconici del territorio: da una lunga passeggiata verso Noli fino a sentieri ad anello adatti a tutti, dove incontrare specie protette della fauna locale, incisioni rupestri, grotte preistoriche e falesie millenarie. Attraverso i QRcode dei sentieri, tutti i dettagli e gli approfondimenti sui percorsi sono consultabili sul sito turistico della destinazione (CLICCA QUI).

"Al nostro territorio mancava uno strumento pratico e funzionale che aiutasse i visitatori a orientarsi tra i tanti punti di interesse culturale, storico e monumentale, ma anche naturalistico. La nuova mappa, pienamente integrata con il sito VisitFinaleLigure.it e il magazine My Perfect Place, svolge un ruolo fondamentale e prezioso nel rendere più accogliente e fruibile la città e i suoi dintorni" ha aggiunto l'assessore al Turismo Clara Brichetto, ricordando il suo compianto predecessore Claudio Casanova: "Dopo la sua scomparsa sono stati due anni intensi, per la perdita dell'uomo e dell'assessore, in cui abbiamo cercato di portare a compimento quelle azioni che facevano parte della sua visione già dall'inizio del nostro primo mandato".

Parallelamente alla realizzazione dalla mappa, ha preso inoltre il via un impegnativo percorso di rinnovamento della segnaletica sentieristica, realizzato in sinergia con FOR. A partire dalle aree della Caprazoppa e di San Bernardino, saranno collocati 540 frecce direzionali e cartelli, conformi alla segnaletica del CAI, riconosciuta a livello nazionale, con supporto in alluminio, e realizzati di un materiale composito pensato per durare nel tempo.

“Con un primo appalto del valore di circa 80.000 €, inizieremo a coprire due tra le aree più vissute da turisti e residenti - spiega Andrea Guzzi, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici - Oggi la segnaletica del territorio finalese è molto scarsa ed è curata principalmente da volontari legati al mondo outdoor. Questo lotto iniziale è quindi il primo passo significativo di un investimento che richiederà in futuro risorse importanti, indispensabili per riuscire a rendere il nostro territorio di più semplice lettura e interpretazione per chi lo frequenta”.

Tra le prossime iniziative di promozione turistica di Finale Ligure, rientra inoltre la partecipazione a importanti fiere internazionali di settore, quali il Salon du Randonneur, a Lione dal 22 al 24 marzo, insieme ad Agenzia In Liguria, ma anche il prosieguo della collaborazione avviata con l'Amministrazione comunale di Sanremo (leggi QUI).