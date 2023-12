Albisola piange la scomparsa del panettiere Alberto Pescetto

Albisola Superiore in lutto per la scomparsa di Alberto Pescetto. Gestore della storica panetteria di via della Rovere, aveva 65 anni.



Insieme al fratello Riccardo e a sua moglie Anna gestiva l'attività di famiglia e aveva raccolto il testimone dallo zio Nicolò che aveva sfornato pane per la comunità albisolese e non solo dal 1952 al 1996. È stato per anni Confratello della Confraternita "Nostra Signora della Neve e San Nicolò.



"Una triste notizia è appena giunta. Purtroppo, poche ore fa al San Paolo, è venuto a mancare il Confratello Alberto. Stringendosi accanto alla famiglia Pescetto, già duramente provata dalla sofferenza e dal dramma di queste tristi giornate, la Confraternita "Nostra Signora della Neve e San Nicolò" con commozione ed un profondo abbraccio si unisce al lutto ed esprime le più vive e sentite condoglianze.

Che il Signore l'accolga tra i suoi Angeli" dicono dalla Confraternita albisolese.

Lascia la moglie Anna, il figlio Matteo, il fratello Riccardo, le cugine Anna, Nicla, Chiara e Elena, il cognato Sergio, la suocera Rita e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato oggi, giovedì 21 dicembre alle 18.30 nella cappella delle camere ardenti dell'ospedale San Paolo di Savona.

Il funerale sarà celebrato venerdì 22 dicembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Nicolò ad Albisola Superiore.