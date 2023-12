Carcare, incendio tetto in via Reggiardo: vigili del fuoco mobilitati

Soccorsi mobilitati nella notte per un incendio tetto divampato a Carcare. Le fiamme hanno interessato un'abitazione indipendente di due piani, situata in via Reggiardo.

Verso le ore 4 è stato lanciato l'allarme. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, supportati dai colleghi della centrale operativa di Savona, i quali sono intervenuti con due autobotti per contenere il rogo.

Parallelamente, è stata mobilitata un'ambulanza della Croce Bianca di Carcare, in preparazione a eventuali emergenze mediche connesse all'evento. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto.

AGGIORNAMENTI IN CORSO.