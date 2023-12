Savona, Sea-S apre il 2024 con 4 nuovi dipendenti e per altri 17 arriva la stabilizzazione

Un nuovo step, tra quelli annunciati già nei mesi scorsi dall'ad Stefano Valle, aprirà il 2024 di Sea-S nel suo percorso di strutturazione sul territorio cittadino savonese per la raccolta rifiuti: dal prossimo 1 gennaio saranno ufficialmente a lavoratori stabili della ditta 21 dipendenti, di cui 4 neo assunti e 17 già operativi ma i cui contratti saranno così stabilizzati.

L'annuncio è arrivato congiunto, nella mattina, sia da parte della società che è subentrata negli scorsi mesi per la gestione dell'igiene urbana nella Città della Torretta e dalla Giunta Russo con la firma dello stesso primo cittadino e dell'assessore alla Città Vivibile, l'avvocato Barbara Pasquali.

Tutti i nuovi dipendenti, ai quali se ne aggiungeranno 2 a tempo determinato "in linea con le dinamiche del mercato e le esigenze aziendali", sono stati assunti grazie al superamento dell'avviso di selezione pubblica.

Il processo ha riguardato diverse figure professionali: tra le persone stabilizzate, 11 saranno operatori con patente di guida di categoria B e 6 autisti con patente di guida di categoria C, in aggiunta alle stabilizzazioni saranno così assunti 2 nuovi operatori con patente di guida di categoria B e 2 autisti con patente di guida di categoria C. "Tutti con contratto a tempo indeterminato, sottolineando il costante impegno nel garantire opportunità di crescita professionale e occupazionale", si legge nella nota.

L'azienda nel testo sottolinea come "in ottica di rafforzamento dell’organico e consolidamento della qualità dei servizi", sia fondamentale il ruolo "dei suoi dipendenti" impegnandosi "a mantenere un ambiente di lavoro inclusivo, stimolante e orientato al raggiungimento degli obiettivi comuni".

"Con queste nuove stabilizzazioni e assunzioni, Sea-S conferma l’impegno, già espresso in fase di insediamento della nuova Governance, nel promuovere l'occupazione stabile e nel contribuire al benessere dei suoi dipendenti, a riprova degli impegni presi nei tavoli di confronto avviati con le rappresentanze sindacali e l’Amministrazione comunale" aggiungono i vertici aziendali.

Soddisfazione anche da parte del Comune, "anche alla luce dell'impegno che era stato preso da Sea-s all'inizio dell'insediamento e che aveva visto proprio la figura del sindaco fare da garante". "Non possiamo, quindi, che essere soddisfatti, nella speranza che i dipendenti possano lavorare al meglio, con la sicurezza di un futuro lavorativo stabile per loro e per le loro famiglie" concludono il sindaco Russo e l'assessore Pasquali.