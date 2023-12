Borghetto S. Spirito, approvato il Bilancio di Previsione: tornano le agevolazioni per le famiglie

Nella seduta di venerdì 22 dicembre il Consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito ha approvato il Bilancio di Previsione.

"L’ufficialità dell’uscita dal pre dissesto finanziario - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - è arrivata da soli venti giorni, quindi la struttura del Bilancio approvato è ancora fortemente condizionata dalla situazione preesistente. Ciò nonostante, siamo riusciti, come promesso, a reintrodurre le agevolazioni sui servizi a domanda individuale che, nostro malgrado, avevamo dovuto sospendere durante gli anni di pre dissesto. In particolare torneranno le agevolazioni per il servizio mensa, per l’asilo nido e per il campo solare estivo. Ma non solo. Come richiesto dal consigliere delegato alle Politiche Sociali Mariacarla Calcaterra e approvato da tutta la maggioranza, abbiamo deciso di aumentare la capienza del nostro Nido vista la lista di attesa esistente e in previsione del nuovo polo dell’infanzia che, grazie ai circa 5.000.000 € di finanziamento PNRR che ci siamo aggiudicati, sarà realizzato entro il 2026".

"Queste agevolazioni per il sociale cubano oltre 200.000 € per questo motivo e per l’aumento, tra le altre cose del Fondo di Solidarietà Comunale al quale il nostro Ente contribuisce per circa 3.000.000 di €, abbiamo deciso di temporeggiare sulla reintroduzione degli stanziamenti legati a turismo, cultura e sport, in modo di tornare in modo graduale e soprattutto oculato a spendere sui capitoli della spesa corrente. Sicuramente a inizio anno quando lavoreremo al rendiconto, prevederemo investimenti anche in questi importantissimi settori ma la priorità è stata correttamente data al sociale" conclude infine il primo cittadino.