Cairo: bilancio di previsione in continuità, tasse invariate

E' stato convocato per la giornata di domani, giovedì 28 dicembre, il Consiglio comunale di Cairo Montenotte (inizio alle ore 8.30). Dieci i punti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione del bilancio di previsione (anno 2024-26).

"Si tratta di un bilancio in continuità con quelli degli anni precedenti. Non ci sono variazioni sul fronte delle tasse", ha commentato il sindaco Paolo Lambertini, specificando che anche per quanto riguarda la Tari, non sono previsti aumenti, sebbene le indicazioni definitive saranno fornite da Arera. Le risorse Pnrr invece, non sono state iscritte nel bilancio

L'obiettivo della giunta Lambertini era chiudere il bilancio entro la fine dell'anno, senza andare in deroga: "Questo ci consentirà di partire nel nuovo anno con una maggiore efficienza".

Il primo cittadino si è poi soffermato sul mutuo per i lavori allo stadio Brin, con la posa del manto in erba sintetica, messo a bilancio nel 2025: "Con la Asd Cairese valuteremo se andare avanti con il progetto, oppure investire quelle risorse per riqualificare lo stadio Rizzo", spiega il primo cittadino.

Per i lavori previsti al campo da baseball, è stata confermata la pianificazione del mutuo per il 2024: "Il progetto oramai è pronto. Siamo stati costretti a temporeggiare un pochino per l'aumento dei costi energetici", conclude Lambertini.