Cairo, le opposizioni votano contro il bilancio di previsione: "Promesse non mantenute"

Nel Consiglio comunale di ieri mattina, i gruppi di opposizione hanno sollevato serie critiche contro il bilancio di previsione presentato dall'amministrazione Lambertini, esprimendo voto contrario e denunciando lacune significative nel progetto finanziario proposto.

+Cairo ha sottolineato il contrasto tra le promesse annunciante e la realtà dei fatti. "Un bilancio annunciato come sfavillante, ma che in realtà continua a riportare il libro dei sogni pieno di promesse non mantenute, con un mantenimento delle aliquote massime di IMU e IRPEF senza alcun sforzo di contenimento delle stesse. Questa è Cairo oggi, questa è l’amministrazione che la nostra Città non merita".

"Il bilancio si limita a gestire l'attuale situazione senza prospettive future, mancando di una visione ampia per la Città - aggiunge Cairo in Comune - È evidente come le promesse elettorali fatte alla cittadinanza siano rimaste disattese fino ad oggi. Nonostante la persistente crisi economica, non si è registrata alcuna riduzione della pressione fiscale sui cittadini, aumentata al contrario durante l'anno della pandemia".