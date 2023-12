Savona, i bambini delle quinte elementari a scuola di educazione ambientale

Raccolta differenziata, riciclo e rispetto dell'ambiente sono i principi alla base del progetto che Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua ha proposto al Comune per i bambini dell'ultimo anno delle scuole primarie. Le attività, previste per l'anno scolastico in corso, sono indirizzate a tutte le classi quinte dei plessi scolastici di scuola primaria savonesi.

Il progetto prevede una prima fase di raccolta delle adesioni delle classi e di produzione di elaborati artistici con materiali riciclati di varie tipologie, una seconda fase di supporto per l'organizzazione della festa finale del servizio Piedibus un evento conclusivo, tramite gioco e attività motoria, di Street Orienteering.

In occasione dell'evento finale saranno esposte lo fotografie degli elaborati artistici preparati dagli studenti. La richiesta di contributo presentata dal CEA ammonta per la realizzazione del progetto e concessa dal comune, ripartita tra 2023 e 2024 è di 7.085 euro.