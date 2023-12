Savona: passeggiata a mare di via Nizza, in attesa della risposta scritta del Ministero programmati i lavori

Il Comune ottiene il rinnovo della concessione demaniale sulla parte di arenile di via Nizza che sarà interessata dai lavori della nuova passeggiata a mare, con il progetto rivisto per stare nei costi, aumentati in seguito ai rincari dei materiali.

“Abbiamo avuto risposta orale dal Ministero e attendiamo quella scritta e dobbiamo capire con gli uffici se, con la revisione del progetto dobbiamo tornare in Conferenza dei servizi ma dopo averne parlato con la ditta incaricata prevediamo di avviare i lavori a febbraio. Parte di via Nizza è già stata riqualificata e la zona è stata abbellita. Una riqualificazione avrà anche un impatto sui privati che avranno più interesse a fare interventi di riqualificazione dell'area”.

Prima dell'avvio dei lavori il Comune prevede di fare un incontro con i savonesi e spiegare il progetto che rispetto all'originario è stato ridotto. L'investimento per la passeggiata amare è di, 4,8 milioni di euro finanziati con il Bando periferie.

La passeggiata verrà fatta nel tratto di arenile tra il campetto da calcio Maracanà e i giardini Isola della Gioventù dalle scuole XXV Aprile, la seconda parte dal Rio San Cristoforo al Mercatò e il terzo dal Rio Quattro stagioni sino al rio Molinero, mentre la parte dagli ex bagni La Playa è stata cancellata.