Albenga, il 30 dicembre torna il cimento invernale organizzato dalla Lega Navale Italiana

La Lega Navale Italiana, sezione Albenga, organizza il tradizionale cimento invernale con il patrocinio del comune. L'appuntamento è fissato sabato 30 dicembre.

Il programma: ore 9.30 apertura iscrizioni; ore 11 raduno partecipanti; ore 11.15 cimento in mare; ore 12 premiazione con omaggi e diploma a tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Lega Navale Italiana, sezione Albenga, ai seguenti recapiti: telefono 0182.542544 o via email all'indirizzo albenga@leganavale.it.

Come consueto, per concludere l'evento in modo conviviale, sarà offerto un rinfresco presso la sede della Lega Navale Italiana, con la gradita presenza degli Alpini. Un'occasione per condividere racconti e emozioni di una giornata speciale.