Botti di Capodanno, divieto di accensione a Carcare

Il sindaco Rodolfo Mirri ha emesso un invito alla cittadinanza di Carcare, esortando ad evitare l'accensione di fuochi d'artificio, petardi e altri materiali esplodenti in occasione del Capodanno. Questo appello si estende anche alla vigilanza sul comportamento dei minori di 18 anni, incoraggiando a impedire loro l'utilizzo di tali materiali.

Il primo cittadino ha evidenziato le conseguenze negative di queste pratiche, che vanno oltre il semplice fastidio uditivo. In particolare, ha sottolineato il grave impatto su animali domestici, da allevamento e selvatici, i quali subiscono uno stress notevole a causa dei fragori e dei suoni improvvisi. Questo stato di allarme può portarli a smarrirsi o fuggire dai loro luoghi abituali, mettendo a rischio la loro incolumità e la sicurezza pubblica.

Nell'invito, Mirri ha richiamato l'attenzione sulle normative vigenti, come l'articolo 9 del Regolamento di Polizia Urbana, che vieta l'uso di accensioni pericolose e il lancio di oggetti accesi in luoghi pubblici e privati. È prevista una sanzione di 150 euro per chi contravviene a questa disposizione, salvo i casi in cui si applicano le norme del codice penale.