Spotorno, il cimento di fine anno è arrivato all'edizione numero 37

Anche ha Spotorno c'è stato il tradizionale cimento invernale per chiudere il 2023. Questa mattina del 31 dicembre 120 persone hanno sfidato la pioggia per tuffarsi in mare, dalla spiaggia del bar Sirio.

Il tuffo di fine anno di Spotorno è uno dei più longevi del ponente, giunto all’edizione numero 37 ed è organizzato dal A.S.D. Olimpia Sub in collaborazione con il Comune di Spotorno. Dopo il cimento a tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato, panettone e spumante, con la degustazione di un piatto caldo di penne al sugo piccante, una fetta di pandoro e brindare al nuovo anno entrante. Il La collaborazione con Carrefour Express di Spotorno e il ristorante-bagni Sirio hanno permesso ai cimentisti di avere i locali per cambiarsi e di poter usufruire di una doccia calda, oltre la disponibilità della cucina per la cottura della pasta all'arrabbiata.

Sono stati inoltre consegnati riconoscimenti particolari ai più e meno giovani. Per la sezione maschile, il più giovane è risultato il piccolo Yuri Noli di 4 anni (famiglia Svizzera in vacanza nel Golfo dell’Isola), mentre il meno giovane è stato Andrea Penna di anni 80. Per la quota rosa, la coppa alla più giovane è andata a Gea Treppo di anni 12, la meno giovane a Silvana Gavioli di anni 67.

Al cimento spotornese ha partecipato l’Associazione Nuotatori del Tempo Avverso, nata per divulgare la cultura dell’acqua, ma soprattutto per conservare, incentivare e diffondere l’antica pratica del nuoto e del bagno in acque fredde, in ambienti naturali, mare e acque dolci, con impatto fisico diretto, per dimostrare la valenza di questa pratica, quale fonte di benessere.

E’ intervenuto a nome dell’amministrazione Gian Luca Giudice – delega all’educazione ambientale e Bandiera blu - che afferma: “In questa 37sima edizione, a cui contiamo 120 iscritti nonostante la pioggia, abbiamo affrontato un tuffo nelle acque del nostro golfo con una temperatura dell’acqua di mare di circa 14°C. Un grazie a tutti per la realizzazione del grande evento del tuffo di fine anno, in particolare al Gruppo Sportivo Olimpia Sub, partner per il Comune di Spotorno per iniziative di carattere educativo/ambientale rivolte ai cittadini, alunni dell'Istituto Comprensivo e turisti con il programma “Mare da vivere” estivo e il programma “Mare d’inverno” rivolto alle scuole nel periodo didattico.

"Due programmi - ha proseguito - che abbracciano tutto l'anno solare e che contribuisce in modo decisivo al conseguimento della certificazione Bandiera Blu. Un grazie anche ai volontari della Croce Bianca di Spotorno per la loro assistenza. E un grazie ancora ai 120 cimentisti che hanno partecipato a questa 37sima edizione. L'appuntamento per il prossimo anno sarà per il domenica 29 dicembre 2024".