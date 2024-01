Urbe, l'amministrazione traccia il nuovo anno e punta il dito: "Banda ultralarga e strade provinciali, il 2024 porti una soluzione"

Banda ultralarga e situazione delle strade provinciali. Queste le criticità esposte nel messaggio di fine-inizio anno dall'amministrazione comunale di Urbe che ha voluto fare anche un bilancio delle opere concluse, in fase di ultimazione e i progetti futuri.

"Sotto la guida esperta dell’Ufficio Lavori Pubblici, il Comune, nell’anno che sta per finire, ha realizzato il distributore di carburanti - che nelle prossime settimane sarà finalmente collaudato e operativo - ha terminato i lavori del Rio Lanciun a Vara Superiore, sta concludendo le opere per la riapertura della strada per i piani di Acquabianca, oltre alle asfaltature e a numerose piccole manutenzioni straordinarie - spiegano dal Comune della Valle dell'Erro - Le pratiche edilizie vengono espletate nei tempi previsti, con la competenza e la cortesia dell’Ufficio Edilizia Privata. A livello di Bilancio abbiamo saputo far fronte ai ritardi, di mesi se non di anni, nei pagamenti da parte di Stato e di Regione, grazie alla perizia e alla calma mantenuta dalla nostra Ragioneria, anche nei momenti più difficili. L’Ufficio Tributi ha seguito con costanza un’attività straordinaria di accertamento dell’evasione IMU e Tari che sta cominciando a dare i suoi frutti".

"Il servizio di Anagrafe e Stato Civile ha fatto fronte, con proverbiale solerzia, a tutte le richieste degli utenti vicini e lontani, dovendo confrontarsi con continue novità normative e tecnologiche - puntualizzano - Il personale operaio si è sempre fatto trovare pronto per i servizi a supporto della scuola, per la pulizia degli spazi comuni e dei cimiteri. A livello di servizi sociosanitari, ci sono stati alcuni avvicendamenti nel personale ma possiamo affermare che le nuove risorse, sia per l’assistente sociale che per l’assistente domiciliare, si sono perfettamente inserite senza il minimo disagio per gli utenti. Le due infermiere di comunità hanno proseguito nella loro preziosa opera e hanno ampliato il numero dei loro pazienti.

Ricordiamo che questo servizio, anche domiciliare, è completamente gratuito per cui invitiamo tutti gli anziani che non avessero ancora provveduto, a farsi prendere in carico, basta una semplice telefonata. Finalmente, possiamo contare anche su un medico di base che ha scelto Urbe come studio principale e che si distingue per professionalità ed empatia".

Spazio poi alle criticità territoriali che aspettano risposte da tempo. Sul tema manutenzioni delle provinciali, il sindaco Fabrizio Antoci aveva scritto una dura lettera, a cui avevano fatto seguito altre, alla Provincia, lo scorso febbraio 2023.

"Le note dolenti riguardano purtroppo le opere che non dipendono dal Comune. Due esempi per tutti, la BUL, Banda Ultralarga, i cui lavori - che hanno sconvolto per settimane i nostri centri - sono praticamente terminati ma per la quale, nonostante le pressanti e continue sollecitazioni del Sindaco a Regione e ad Anci, non si conosce ancora una data di attivazione - puntano il dito dall'amministrazione di Urbe - Oppure le strade provinciali che, al netto di qualche sparuto cantiere, versano in condizioni disastrose sia del fondo che delle protezioni laterali nonostante i reclami e le segnalazioni da parte del Comune abbiano già riempito, nell’ufficio del Sindaco, un intero cassetto. Confidiamo che il 2024 porti una soluzione, almeno parziale, di queste criticità e che si concretizzi qualche occasione imprenditoriale favorevole per l’occupazione a Urbe. Il Comune, dal canto suo, ha già in cantiere lavori pubblici per oltre 2 milioni di euro, non ci si annoierà".