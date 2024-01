Aumenti pedaggi autostradali, Olivieri: "Vogliamo comprendere criteri e modalità di tale adeguamento"

Con il decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri, le tariffe autostradali aumenteranno del 2,3% con l’inizio del nuovo anno. Gli adeguamenti rispetto a questo incremento, basato sull’indice d’inflazione (Nadef) per l’anno 2024, verranno definiti con l’aggiornamento di ogni singolo Pef (Piano economico finanziario) delle concessionarie.

"Evidentemente, vogliamo comprendere per quanto possibile nei dettagli i criteri e le modalità di tale adeguamento tariffario - afferma il presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri - Manteniamo un'interlocuzione costante con i concessionari e abbiamo recentemente conosciuto il nuovo referente di Tronco di ASPI, cercando di ottimizzare il coordinamento territoriale".

"Siamo consapevoli della necessità di effettuare una serie di interventi strutturali e di adeguamento a seguito agli eventi recenti, specialmente considerando il contesto attuale".

"Superati i tempi naturali di costruzione delle strutture, ma soprattutto tenendo conto di questo aspetto, ci attiveremo per richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un confronto al fine di comprendere se vengano attuate effettivamente tutte le iniziative per affrontare una situazione che è sicuramente complessa, in particolare per quanto riguarda il Tronco A6 Savona-Altare e l’intero percorso nella provincia di Savona fino al confine con il Piemonte su Montezemolo, nel quadro generale infrastrutturale, sia stradale che ferroviario, del Nostro Comprensorio", conclude Olivieri.