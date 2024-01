Legge di Bilancio, Stefano Mai (Lega): “Attività subacquee e pesca sportiva riconosciuti sport tradizionali liguri”

“Con un mio emendamento ai documenti collegati al bilancio approvato alcuni giorni fa dall’Assemblea regionale ligure, abbiamo inserito al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 40/2009 ‘Testo unico della normativa in materia di sport’, tra le discipline comprese negli sport della tradizione ligure, anche le attività subacquee e la pesca sportiva. Entrambe hanno, infatti, una lunga storia, sono praticate da decine di migliaia di liguri e possono essere considerate patrimonio regionale”.

Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Tale iniziativa è in linea con quanto previsto dalla citata legge, che mira a salvaguardare l'identità culturale e le tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando appunto le discipline sportive di tradizione ligure - prosegue Mai -. La mia proposta, stimolata dalla FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee Nuoto Pinnato, che ringrazio per la costante collaborazione, ha riscontrato anche il gradimento del CONI Comitato Regionale Liguria, che ha rivolto apprezzamenti alla Regione per tale impegno, che porterà benefici a chi pratica questi sport e alle tante associazioni che si impegnano per mantenere vive queste attività che hanno portato e portano il nome della Liguria nel mondo e che da oggi vengono riconosciute tra gli sport di tradizione ligure”, conclude Mai.