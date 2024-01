Savona, torna il Disability Day con i giostrai del luna park e Fabio Incorvaia

Inizia, come sempre, all'insegna della solidarietà il 2024 di Fabio Incorvaia , sette volte campione mondiale, ideatore e organizzatore ogni anno di numerose sessioni della Jet Ski Therapy.

Il 6 gennaio si dalle 10 alle 12,30 al Prolungamento, ci sarà infatti il 4° Luna Park Disabilty Day grazie alla collaborazione dei giostrai che metteranno a disposizione gratuitamente le loro attrazioni appositamente rallentate, soprattutto le più pericolose, per poter far salire i ragazzi con disabilità e i loro amici.

“Questa è la vera inclusione – racconta Fabio Incorvaia – Frittelle zucchero filato, tutto gratis. Grazie al comune di Savona, agli assessori Elisa Di Padova e Francesco Rossello che insieme a noi hanno voluto fortemente questa manifestazione e hanno messo a disposizione viale Dante Alighieri per far parcheggiare tutti le famiglie di ragazzi con disabilità. Grazie alla Croce Oro Albisola Marina e lo staff Jet Ski Therapy che aiuteranno con le loro possenti braccia a far salire sugli autoscontri e tutte le giostre i campioni, grazie ai City Angels Savona che regaleranno i dolcetti e le calze, Mario Piombo con le sue super foto".