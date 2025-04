Pietra Ligure: nella zona di levante demolito l'edificio tra la via Aurelia e la ferrovia, al suo posto nascerà un'area verde

Pietra Ligure si prepara a cambiare volto nella zona di levante, lungo il tratto noto come Corso Italia. Nei giorni scorsi è stato demolito a tempo di record l’imponente edificio che si trovava tra la ferrovia e la via Aurelia, liberando così un’area destinata a diventare un ampio spazio verde a disposizione della città.

L’intervento, che rientra nell’ambito del Piano Casa e prevede il trasferimento della volumetria in una zona già urbanizzata, ha visto la completa demolizione di una struttura in cemento armato e muratura. L’edificio, in condizioni fatiscenti e situato in una posizione particolarmente critica a pochi metri dal binario ferroviario e dal sedime stradale, è stato abbattuto in tempi record: i lavori sono stati completati in una sola notte, tra l’una e le quattro del mattino, dalla ditta Ecoedile Srl.

"Un intervento molto importante e non più rinviabile" lo ha definito il sindaco Luigi De Vincenzi, sottolineando il valore strategico dell’operazione sia dal punto di vista della sicurezza sia per il futuro assetto urbano della città.

L'area liberata sarà ceduta al Comune di Pietra Ligure e si trasformerà in una nuova zona verde, migliorando l’accoglienza e l’immagine della città per chi arriva da levante e offrendo un nuovo spazio pubblico ai cittadini.