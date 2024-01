Autostrade, Pasa (Cgil Savona): "Sospendere il pagamento dei pedaggi"

"Sospendere il pagamento dei pedaggi. La politica regionale e provinciale sia più autorevole e non pianga lacrime di coccodrillo. Anche loro sono responsabili della precaria situazione delle infrastrutture. Fanno abbastanza ridere le dichiarazioni delle ultime ore di consiglieri regionali di maggioranza che millantano mirabolanti promesse sulle infrastrutture".

Ad affermarlo è Andrea Pasa della Cgil Savona, che aggiunge: "Il nostro territorio deve pretendere risposte (e non chiacchiere) dalla politica regionale e nazionale, a partire dai sindaci. La mancanza di infrastrutture nega il diritto alla mobilità e allo sviluppo economico e sociale della provincia di Savona".

"La situazione è drammatica e non solo nelle giornate festive o nella stagione estiva, ma durante tutto l'anno. Poco o nulla serve il richiamo della Regione al concessionario, perché arriva sempre "post danno" e dopo le denunce del territorio. Soprattutto avviene senza una strategia regionale su tutto ciò che riguarda le infrastrutture savonesi".

"Le strutture del territorio savonese sono obsolete, rese ancor più fragili dal costante aumento del trasporto delle merci su gomma, causate peraltro da scelte sbagliate o non effettuate da parte della Regione e del Governo. Basti pensare al fermo delle Funivie datato novembre 2019", aggiungono dal sindacato.

"Il traffico paralizzato non è un fatto straordinario, ma è purtroppo la drammatica normalità: da ponente a levante, passando per l'entroterra. La politica regionale e provinciale hanno la responsabilità di trovare soluzioni, nonché pretendere dal Governo e dai concessionari risposte rapide e concrete".

"Per queste ragioni, anziché chiedere la sospensione degli aumenti previsti dal 1° gennaio, sarebbe opportuno chiedere la completa sospensione dei pagamenti. Richiedere il pedaggio sull'autostrada A6 tratta Savona - Altare, dove si dispone di una sola corsia a doppio senso senza corsia di emergenza, non solo è profondamente errato, ma addirittura vergognoso".

"La Regione e la provincia dicano chiaramente dove sono finiti i buoni propositi e le delibere votate su richiesta di Cgil, Cisl e Uil Savona, attraverso il dossier del 2021 delle infrastrutture strategiche per il savonese, dove venivano indicate le opere strategiche e i possibili filoni di finanziamento, tra cui il potenziamento della rete ferroviaria Savona-Torino, il ripristino delle funivie, la ripresa dei lavori per la conclusione dell'Aurelia Bis, la messa in sicurezza della Strada Provinciale 29 del Cadibona e la realizzazione della bretella Carcare/Predosa".

"Che fino hanno fatto gli impegni? Si potrebbe intanto partire da qui per manifestare la buona volontà di togliere dalle difficoltà le migliaia di persone che il territorio lo vivono tutto l'anno: lavoratori, pendolari, turisti, studenti, autotrasportatori, imprese e perfino mezzi di soccorso", conclude Pasa.