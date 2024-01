Ex centrale del latte, il piazzale in comodato d'uso al Comune per stoccaggio di materiali

In attesa del progetto e di quello che sarà il futuro dell'immobile della ex centrale del latte, recentemente acquistato dalla società di gestione immobiliare di Coop Liguria Talea, il Comune ha chiesto l'utilizzo del piazzale esterno.

Nel piazzale Palazzo Sisto ha identificato un'area adatta allo stoccaggio provvisorio dei materiali provenienti dall'intervento di riqualificazione del Palazzo della Rovere e di quelli necessari per l'esecuzione delle opere, da parte della ditta esecutrice.

Talea ha accolto favorevolmente l'istanza del Comune ed ha deciso di concedere in comodato gratuito (con carattere modale), un'area di superficie di circa 3.300, metri quadrati. La durata prevista dell'accordo è fino al 31 marzo 2026, rinnovabile d'intesa tra le parti.

Il Comune si in cambio ad eseguire i seguenti interventi: ripristino degli avvallamenti presenti nel piazzale, a fare la pulizia e rimozione della vegetazione che ostacola lo sfruttamento del piazzale in sicurezza oltre alla rimessa in funzione dei cancelli elettrici di accesso all’area.