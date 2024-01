Savona, incassi dei musei: funziona la Pinacoteca ma non decolla il Pertini-Cuneo

"Stiamo lavorando per fare conoscere il museo Pertini-Cuneo – spiega l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro – e nel 2023 siamo partiti con alcune iniziative come la mostra di artisti sull'antifascismo con l'ingrasso gratuito al museo e proseguiremo con il lavoro per fare conoscere il museo anche nel 2024 ma l'intento non è fare cassetto con i musei. Per ciò che riguarda la Pinacoteca sta andando bene. Nel corso del 2023 abbiamo lanciato molte iniziative puntando anche molto sui turisti costa. Abbiamo aderito al progetto del Fai con il fai Giovani che abbinava la visione del film di Picasso artista presente in Pinacoteca. Chi si presentava con il biglietto del film aveva l'ingresso gratis alla Pinacoteca. Poi ci sono state anche le iniziative legate ai dieci anni dalla morte di Milena Milani”.