Crea problemi sul treno, aggredisce gli agenti e tenta la fuga: 31enne straniero arrestato ad Alassio

Prosegue costantemente l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore di Savona per la sicurezza della cittadinanza rivierasca. I servizi, realizzati quotidianamente, sono finalizzati principalmente alla prevenzione dei reati e a garantire la massima sicurezza in tutte le aree della città ed in particolare nelle zone maggiormente sensibili.

Durante uno di questi interventi, i poliziotti del Commissariato hanno tratto in arresto un uomo di 31 anni con l’accusa di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Nel primo pomeriggio, una Volante è intervenuta nella stazione di Alassio, dove il cittadino di origine straniera, stava creando problemi a bordo di un treno regionale proveniente da Ventimiglia, importunando i passeggeri.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato l'uomo, già con precedenti denunce per fatti analoghi. Quest'ultimo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità, ha opposto resistenza agli agenti, minacciandoli e aggredendo fisicamente uno di loro, tentando successivamente di scappare per le strade limitrofe.

La breve fuga è stata immediatamente fermata dall'intervento di un seconda Volante. L'uomo è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.