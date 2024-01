Poste, addio alle buche delle lettere alcune saranno eliminate altre sostituite

Una volta c'erano le carte da lettera, quelle colorate e con i fiori oppure quelle profumate. E quelle in carta leggerissima per mandarle con la posta aerea. Dai luoghi di vacanza si mandavano le cartoline, che i bambini di allora consideravano una rottura di scatole perché, tra comprarle e scriverle, rubavano tempo al gioco.

Oggi i messaggi viaggiano su Whatsapp, sono brevi, fatti di faccine e meme e hanno preso il posto delle lettere. Le cartoline , ormai quasi introvabili nelle tabaccherie o negozi di souvenir, sono state sostituite con i selfie senza neanche troppa nostalgia. Così anche le cassette delle lettere, quelle vecchie, vanno in pensione per essere sostituite dalle “Smart Letter Box”.

In Liguria di cassette delle lettere ne resteranno soltanto un migliaio e anche In alcune zone della città sulle vecchie cassette, che Poste chiama 'cassetta d'impostazione' è già comparso l'avviso della rimozione, su carta gialla e con scritta blu, i coloro delle poste, con tanto di traduzione in inglese. La scritta dice “Avviso per l'utenza.

L'utilizzo di questa cassetta d'impostazione sarà interdetto. Potrai continuare a spedire i tuoi invii presso tutti gli uffici postali o utilizzando la cassetta d'impostazione più vicina”. Alcune delle cassette saranno rimosse altre sostituite con le moderne “Smart Letter Box”, dotate di sensori utili per rilevare temperatura, polveri sottili e biossido di azoto, ma non la nostalgia per i vechci tempi, quando quelle cartoline con "saluti da.... " erano il ricordo di una vacanza.