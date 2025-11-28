Ci siamo: il Black Friday 2025 è arrivato, siete pronti?

Black Friday, ci siamo: è questo il giorno in cui parte la corsa ai regali natalizi! Non facciamo come ogni anno, che snobbiamo l’evento e poi ci ritroviamo alla vigilia di Natale con zero regali fatti e tutti i prezzi belli pieni. Sfoderate le vostre competenze, lungimiranza e furbizia per giocare d’anticipo, sfruttando le offerte di queste giornate di super sconti.

Infarinatura base: il Black Friday è quel giorno (spalmato ormai in più giorni) in cui i negozi sparano degli sconticini niente male per incoraggiare i consumatori a darci dentro con gli acquisti di Natale. Nato come giorno nero delle aziende tech, in realtà ormai ha contagiato qualsiasi negozio, dall’abbigliamento all’arredo, passando per i giocattoli.

Save the date: quest’anno il Black Friday cade venerdì 28 novembre. Se una volta bisognava attendere trepidanti lo scoccare della mezzanotte per tuffarsi sugli sconti, adesso si può procedere con relax.

Ma come capire se i prezzi sono davvero convenienti? Se avete già in mente alcuni prodotti precisi che vi interessano (per dire, uno smartphone, un libro, un elettrodomestico) potete segnarvi subito il prezzo attuale, e poi controllare durante il Black Friday per verificare se lo sconto c’è e soprattutto se è interessante.

Occhio alle truffe: in vista del venerdì nero la Polizia Postale ha pubblicato un avviso per ricordarci di stare attenti e suggerire alcuni modi per proteggersi. Attenzione soprattutto al phishing: spesso chi acquista online viene tratto in inganno perché gli annunci vengono pubblicati su siti clone apparentemente molto simili a quelli ufficiali. Si consiglia di diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose, di acquistare da siti ufficiali o già conosciuti e di leggere le recensioni per verificare che la pagina non sia stata già segnalata come fraudolenta.

Altra dritta: controllate sempre che ci sia possibilità di reso. Per quanto un prodotto possa essere desiderato e vantaggioso, è sempre meglio assicurarsi di poterlo rendere. Tendenzialmente negozi ed e-commerce non hanno problemi e garantiscono la restituzione anche dopo Natale. Prima di pigiare su acquista, però, fate un controllino di sicurezza. In attesa del Black Friday, potete già iniziare a guardarvi intorno (e pure a comprare, volendo).

Ma c’è di più: lunedì 1° dicembre è il Cyber Monday, giorno dedicato alle offerte online e da domenica negozi aperti fino a Natale. Parola d’ordine: bancomat!