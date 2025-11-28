USEI-APS e OIM insieme a Savona per l’aggiornamento sul "Ritorno Volontario Assistito"

Si è tenuto in data odierna presso la sede operativa di USEI-APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia – APS) a Savona un incontro formativo cruciale sul tema del "Ritorno Volontario Assistito e Supporto alla Reintegrazione" (AVRR). L'evento ha visto la partecipazione dei volontari e dei responsabili degli sportelli Info Point USEI operativi a Genova, Savona e Finale Ligure.

L'incontro si inserisce nel quadro delle attività del progetto nazionale "RIVOLARE in RETE", promosso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

La sessione di aggiornamento è stata guidata dalla dott.ssa Silvia Donato, AVRR Field Focal Point per la Liguria, dell'OIM (International Organization for Migration - Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo). La sua presenza ha garantito un approfondimento diretto e aggiornato sugli sviluppi e sulle procedure operative del progetto.

Il Ritorno Volontario Assistito e Supporto alla Reintegrazione (AVRR) è un programma di assistenza gratuito per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea che desiderano ritornare nel loro paese d'origine in modo volontario, dignitoso e sicuro.

Il programma prevede: un colloquio individuale prima della partenza, l'assistenza per il rilascio del documento di viaggio e copertura dei costi di viaggio e un contributo economico in contanti alla partenza o in beni e servizi nel paese di origine per facilitare l'inserimento socio-lavorativo.

A chi si rivolge: L'AVRR è rivolto principalmente a cittadini di Paesi terzi, vulnerabili e non, che in linea con la normativa europea e nazionale possono accedere alla misura del RVA&R.

USEI-APS ritiene che la partecipazione dei propri operatori a questo aggiornamento sia cruciale per collaborare in modo efficace alla rete del progetto "RIVOLARE in RETE" e assicurare che gli sportelli Info Point forniscano informazioni precise, complete e costantemente aggiornate ai potenziali beneficiari del programma AVRR in Liguria.