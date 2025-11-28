Loano saluta lo storico Bar Nelson: "Non solo un locale, ma un luogo dell’anima"

Loano saluta una vera e propria istituzione tra le attività commerciali della città. A fine mese, infatti, chiude i battenti lo storico Bar Nelson di via Tito Minniti.

"Non è stato solo un locale, ma un luogo dell’anima - il pensiero del sindaco Luca Lettieri, che insieme all'assessore Enrica Rocca ha omaggiato la titolare dello storico bar con una targa ricordo - punto di riferimento per intere generazioni di loanesi, per chi iniziava la giornata con il caffè al bancone, per chi ci passava a fare due chiacchiere, per chi lì si è sentito sempre 'a casa'. Voglio ringraziare di cuore Antonella per il lavoro, la professionalità, il sorriso e l’umanità con cui ha accolto, accompagnato e fatto crescere clienti che, nel tempo, sono diventati amici".

"Chiude un capitolo importante della vita della nostra città, ma resta la gratitudine di tutta la comunità per ciò che il Bar Nelson ha rappresentato: un luogo semplice e autentico, capace di creare relazioni, legami e ricordi che continueranno a vivere dentro ciascuno di noi - ha concluso Lettieri - Grazie Antonella, grazie Bar Nelson, per tutto quello che avete dato a Loano".