Savona, indagini diagnostiche e strutturali sulle tribune dello stadio Bacigalupo

Lo stato delle tribune del Bacigalupo preoccupa l'amministrazione che ha disposto controlli accurati per verificarne le condizioni. Sarà la C.D.S. Controlli e Diagnostica Strutturale di Vado ad occuparsi delle indagini diagnostiche e strutturali della parte sia est che ovest dello stadio Bacigalupo. Nei mesi scorsi Palazzo Sisto aveva affidato all'ingegnere Alberto Patrone l'incarico per il rinnovo del certificato di idoneità statica dello Stadio Valerio Bacigalupo.

Visto lo stato delle tribune si sono però resi necessari ulteriori approfondimenti. "Nel corso delle verifiche strutturali condotte dall’ingegnere incaricato – spiega il Comune - è emersa la necessità di procedere con ulteriori approfondimenti tecnici mirati alla valutazione dello stato di conservazione e della sicurezza delle gradinate del campo sportivo in oggetto. Tale esigenza scaturisce dalla rilevazione di potenziali criticità che richiedono un'analisi diagnostica dettagliata e puntuale, in linea con i principi della normativa tecnica vigente e le best practice in ambito strutturale".