Incendio al tetto di un'abitazione: Vigili del fuoco mobilitati a Stella in località Sansobbia

Momenti di grande apprensione a Stella, in località Sansobbia e per la precisione in via Schiappapietra, dove, poco prima delle 20, è stato lanciato l'allarme per un tetto coinvolto da un incendio.

Le fiamme si sarebbero scatenate dalla canna fumaria andando a colpire la parte superiore dell'abitazione, pare con una base realizzata in legno.

Mobilitati immediatamente i Vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Varazze e una dalla sede dei volontari di Sassello.

Secondo quanto riferito nessuno degli abitanti dell'immobile sarebbe rimasto coinvolto, né ustionato né intossicato.