Vado, scatta la chiusura di una parte di via Sabazia: verrà soppresso il passaggio a livello

Da ieri è infatti stata transennata l'area di collegamento tra la parte bassa e la parte alta della via con l'obbligo per le auto di girare in via Maestri del Lavoro.

Oltre alla soppressione del passaggio a livello (chiuso per questioni normative e per l'aumento dei traffici dei mezzi) sarà creato un sottopassaggio ciclopedonale in via Italia con un'uscita a metà in via Maestri che collegherà via Cadorna con delle rampe per i disabili e sistemi di illuminazione e in uscita proseguendo su via Sabazia con una nuova rampa stradale a doppio senso di circolazione che approda sull'incrocio tra via Tecnomasio e via Ferraris, utile come sfogo della viabilità urbana.