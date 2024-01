Meteo: weekend stabile, sole in montagna e nebbie in pianura

Weekend stabile, sole in montagna e nebbie in pianura, in Liguria dal 12 al 19 gennaio.

In una fase caratterizzata da correnti deboli variabili a tutte le quote, avremo giornate soleggiate in montagna e in una prima fase anche in pianura, poi l'umidità del Mar Ligure farà nascere nebbie e nubi basse da domenica. Temperature in linea con il periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 12 e domani sabato 13 gennaio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In Liguria prime nubi basse a partire da domani, che poi con l'ingresso del marino arriveranno anche in Langa e alessandrino.

Temperature massime in aumento e comprese tra 7 e 9 °C su pianure, fino a 10/11 °C su coste. Minime invece in calo domani mattina per via del cielo sereno, con valori diffusamente sotto lo 0 e fino a -4/-5°C su pianure centrali accompagnate da gelate e brinate anche spesse. Sulle coste invece valori più miti e comprese tra 5 e 8 °C.

Venti oggi assenti o deboli variabili su pianure e Alpi, da moderati a localmente forti settentrionali su savonese e genovese tra pomeriggio e sera. Domani assenti o deboli variabili sia su pianure che coste, mentre ci saranno raffiche settentrionali anche localmente forti sulle Alpi.

Domenica 14 gennaio

Cielo generalmente poco nuvoloso, con nuvolosità maggiore sui settori meridionali e Liguria, sempre per lo più con nubi basse e nebbie. Temperature stazionarie o con locali oscillazioni sia nelle massime che nelle minime.

Venti assenti o deboli variabili su pianure, ancora raffiche settentrionali su Alpi, deboli o localmente moderati sudorientali su Liguria centro-orientale.

Da lunedì 15 gennaio

Ancora qualche giorno di tempo stabile ad inizio settimana, ma con nuvolosità maggiore lunedì, e nebbie anche persistenti su torinese e pianure orientali. Temperature stazionarie o in lieve aumento ove sarà soleggiato, quindi Alpi e pedemontane, mentre molto contenute nelle aree nebbiose. A metà settimana probabile passaggio perturbato ma di debole consistenza, da valutare ai prossimi aggiornamenti.

