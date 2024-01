Savona, per le strutture dell'ex Uepe sotto al Priamar il Comune pensa a spazi collegati con il futuro skate park

E' di circa un milione, per la precisione 980 mila euro, il finanziamento chiesto da Palazzo Sisto alla Regione per la riqualificazione dell'edificio sotto al Priamar, che una volta ospitava l'Uepe.

Per l'immobile il Comune sta verificando a quali funzioni potrà essere dedicato e una sua riqualificazione rientra nel masterplan del complesso del Priamar e parti sottostanti, fino ai giardini, compresa la vasca della vecchia fontana che il comune prevede di ripristinare. Il tutto nell'ottica di ottenere i finanziamenti del Por-Fsr 2021-2027.

Nell'ultima Commissione consiliare l'assessore all'Urbanistica Italia Becco ha spiegato quale potrebbe essere l'utilizzo dei capannoni dall'ex Uepe, come parte degli spazi che verranno destinati ai giovani, oltre allo skate park che verrà realizzato alla ex piscina di via Trento e Trieste, in un unico complesso.

"Non dobbiamo vedere l'intervento della piscina come isolato – ha detto Becco - ma in quel contesto di edifici a cui abbiamo già lavorato al masterplan del Priamar per i quali c'è intenzione di avere una riqualificazione. Tra la piscina e la fortezza c'è un'area molto interessante che comprende un edificio e due capannoni di edificazione più recente. Tutta quell'area è stata inserita nel Fesr e quella parte potrebbe essere oggetto di una riqualificazione più ampia, con spazi sinergici rispetto a quelli dello skate park. In particolare all'interno dei capannoni c'è una sala abbastanza grande che potrebbe essere utilizzata sia come palestra che come spazi a servizio del bar che sarà al piano terra dell'ex piscina. Vogliamo quindi creare spazi dove i giovani possano trovarsi e avere spazi di riferimento".

Il Comune di Savona lavora quindi ad un progetto di più ampio respiro per riqualificare l'intera area sotto al Priamar, lato Ponente.

L'immobile dell'ex Uepe è collegato alla piscina, tramite un terrapieno che comunica con l'impianto sportivo ed ha un accesso alla fortezza, con un collegamento che arriva al fossato, mentre il cortile di ingresso e l'ampia area verde, in un cortile interno, permetterebbero di avere spazi all'aperto dove creare luoghi di aggregazione e ritrovo.