Sostegno alla rete Sanitari per Gaza: presidio davanti al Santa Corona e al San Paolo

Questa mattina ha avuto luogo, in contemporanea di fronte agli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure, un presidio a sostegno della rete Sanitari per Gaza, organizzato da CUB - Confederazione Unitaria di Base, Medicina Democratica, Savona Disarmo, CCCP - Centro Casa Culturale dei Popoli di Ceriale, Attac e Posto in prima fila per un altro mondo possibile.