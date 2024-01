Albenga, 17enne trovata morta in casa: via libera al funerale

Dopo l’autopsia sul corpo della giovane trovata senza vita nella sua abitazione ad Albenga in frazione San Fedele, eseguita lo scorso venerdì 12 gennaio, è arrivato il nullaosta al funerale, anche se, al momento, non ci sono informazioni su una data programmata. L’autopsia era stata disposta dalla Procura della Repubblica di Savona, per chiarire le cause del decesso, ed è stata eseguita dal medico legale Sara Lo Pinto.

La tragica morte della 17enne, che viveva con i genitori e i fratelli e frequentava un istituto scolastico di Loano, ha scosso Albenga e in pochissimo tempo la notizia ha avuto una forte eco anche nelle località limitrofi, soprattutto tra i giovani.

L'allarme era stato lanciato alle prime luci dell’alba del 10 gennaio scorso, poco dopo le 6, nella zona di San Fedele. La centrale operativa del 112 ha immediatamente mobilitato la Croce Bianca di Albenga, i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sulla vicenda proseguono le indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Albenga, ma nulla è ancora trapelato.