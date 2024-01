Estate senza cantieri a Capo Noli? Il sindaco Repetto: "Confidiamo nell'impegno di Anas"

Dovrebbero essere soltanto un brutto e lontano ricordo, già dalle prossime festività pasquali e poi avanti almeno per primavera ed estate, le lunghe code che lo scorso anno tennero in ostaggio ogni fine settimana (e non solo, a dire il vero) sull'Aurelia, nei pressi di Noli, centinaia di automobilisti, sia pendolari che turisti.

Dopo il restyling completo della galleria Paramassi, entro la fine del mese di febbraio è pronto ad essere rimosso anche l'ultimo cantiere per la messa in sicurezza di Capo Noli.

"Anas ha preso questo impegno e, al momento, non abbiamo motivo di pensare che non debba essere così e già questo sarebbe un grosso passo. Poi ci sono i nostri cantieri cittadini ma non dovrebbero impattare a tal punto sul traffico" ha affermato il sindaco nolese Ambrogio Repetto, interpellato stamani ai nostri microfoni sull'argomento durante l'inaugurazione dell'ambulatorio infermieristico di prossimità.

Uno di questi sarà quello per la riqualificazione della passeggiata di Ponente: "Interesserà in parte l'Aurelia con la rimozione temporanea di alcuni posti auto. Verrà cantierato a breve e dovrebbe comunque finire entro la primavera" aggiunge Repetto.

Via i sensi unici alternati dai semafori quindi, e viabilità pronta a tornare completamente alla sua normalità. Ciò che però, secondo i piani anche della Regione, potrebbe risolvere in maniera strutturale il problema sarebbe il già più volte auspicato dalle Amministrazioni locali tunnel sotto al Capo. E proprio dai palazzi genovesi era arrivata un'indicazione in tal senso nei mesi scorsi. Ma da allora tutto è taciuto.

"Novità non ce ne sono - continua il primo cittadino nolese - L'ultima notizia ufficiale è il suo inserimento tra le opere strategiche e trasmesso al Ministero. Da lì non ci sono state più sostanziali novità, non ho più sentito l'assessore Giampedrone ma penso ci fossero state ci sarebbero state anche comunicate".