Archeologia subacquea, ad Albenga un pomeriggio alla scoperta dei relitti di Bergeggi e di Pria Pula

L’archeologia subacquea è un tema particolarmente legato ad Albenga, ove si è sviluppata la metodologia di ricerca e sono stati condotti i primi esperimenti di scavo e recupero delle testimonianze archeologiche sott’acqua ad opera di Nino Lamboglia.

Nel corso degli anni e con il progredire degli studi e delle ricerche, i ritrovamenti archeologici provenienti da contesti sommersi sono aumentati esponenzialmente, portando alla messa in luce e al recupero di numerosi relitti in tutto il ponente ligure, i cui materiali risultano fondamentali per la ricostruzione del quadro delle rotte commerciali e della circolazione di merci e beni nel Mar Mediterraneo nel corso dei secoli.

Sabato 20 gennaio, a partire dalle ore 16, nei locali del Museo Navale Romano ingauno, verrà presentata una nuova serie di aggiornamenti inerenti il complesso delle ricerche di questa tipologia di archeologia, nel quadro della viva collaborazione tra l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e la Soprintendenza per la valorizzazione e la storia di questo aspetto degli studi archeologici in Liguria.

Saranno discussi i più recenti ritrovamenti, ossia i relitti di Bergeggi e di Pria Pula (questi ultimi nel genovese, ndr) studiati rispettivamente dal dottor Federico Lambiti e dalla dottoressa Emilia De Palo, in un incontro presentato e moderato dalla dottoressa Daniela Gandolfi.