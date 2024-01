Savona, il 19 gennaio sax e pianoforte ai "Pomeriggi della Mozart"

Nell'ambito l'ottava stagione de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona ecco un appuntamento davvero originale che si svolgerà presso la Sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona.

Venerdì 19 gennaio, alle ore 17,30, sarà protagonista il Duo Granato costituito da Cristian Battaglioli Fiocca al sassofono e Marco Rinaudo al pianoforte. In programma musiche di Piazzolla, Ibert, Iturralde, Caplet, Maslanka, Creston.

I concerti, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari, il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi, e le Assicurazioni Brignolo-Allianz.

Il sassofonista Cristian Battaglioli Fiocca e il pianista Marco Rinaudo legano subito a livello musicale fondando il Duo Granato nel 2013. Il Duo inizia presto un accurato lavoro sulla musica da camera per sax e pianoforte, studiando e interpretando importanti compositori. Il duo partecipa a numerosi concorsi Nazionali e Internazionali, classificandosi sempre tra i primi posti. In particolare, nel 2015 vince il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di musica da camera “Città di Padova”. Nell'ambito dello stesso concorso, vince il premio "Città di Padova", primo gruppo italiano ad aggiudicarsi tale riconoscimento. Sempre nel 2015 vince il primo premio al Concorso Nazionale "G.Rospigliosi" di Lamporecchio e nel 2016 il primo premio al Concorso Nazionale “Città Piove di Sacco”; sempre nel 2016 si aggiudica il secondo premio al Premio internazionale di musica “Gaetano Zinetti” nella categoria ensemble. Nel 2016 il Duo viene ammesso alle semi finali del “Boulder Chamber Music Competition” di Boulder (Colorado, USA), dove ha la possibilità esibirsi al Dairy Arts Center di Boulder (Colorado, USA). L'ensemble ha suonato per rassegne ed associazioni quali Accademia Discanto, WAM Festival Mozart, Agimus Padova, Classic and More, SaxArts Festival, Museo di Palazzo Reale di Genova, Alpen Classica Festival, Settenovecento e svariate altre organizzazioni. Il Duo realizza il suo primo CD, Desert Sketches, nel 2015, incidendo musiche di Creston, Ibert, Van Klaveren, Muczynski e Rota-Ceschini e nel 2018 pubblica il secondo lavoro discografico, Soliloquy for Two, che contiene brani di Sollima, Rota, Piazzolla, Iturralde e Matitia. Il Duo ha inoltre registrato una rielaborazione delle Quattro Stagioni di Astor Piazzolla ad opera del Duo Granato, la Hot (Jazz) Sonate di Erwin Schulhoff e la Sonate di Paul Hindemith. Le registrazioni sono disponibili su Spotify, Youtube Music e su tutti i maggiori servizi di streaming musicale

