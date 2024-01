Albenga 2024, giro di boa dell’anno: chi è il candidato sindaco del centrodestra?

Doveva presentarsi agli onori del mondo prima dello scorso Natale, il candidato sindaco di Albenga per il centrodestra alle Amministrative 2024, ma, al giro di boa dell’anno, ancora non è stato comunicato il nome. E, soprattutto, sembra che ancora nessuna decisione sia stata presa, nemmeno dopo l’incontro con il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti leghista Edoardo Rixi, avvenuta lunedì 15 gennaio nella sede della Lega ad Albenga.

Ancora una fumata nera, quindi, ma sembra esserci una novità: se prima era certo che il nome dovesse uscire dalle fila della Lega, ora il vento potrebbe aver cambiato direzione e resta la convergenza sull’architetto ingauno ed ex consigliere comunale forzista Nicola Podio, sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia.

C’è lavoro e fermento dietro le quinte per dare un nome e un volto al candidato sindaco del centrodestra unito, ma in fondo non c’è tutta questa fretta: è solo gennaio e, normalmente, l’annuncio ai cittadini viene espresso per marzo. Con calma. Intanto, anche l’attuale sindaco Riccardo Tomatis, che aveva annunciato, lo scorso ottobre, la sua ricandidatura, non ha ancora sciolto le riserve.