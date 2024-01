Albisola, riapre il sottopasso tra via Paolo VI e via Sisto IV. Autostrade: "Non ci sono ripercussioni sulla staticità"

Riapre il sottopassaggio pedonale che collega via Paolo VI e via Sisto IV ad Albisola Superiore.



Autostrade per l'Italia, dopo il sopralluogo di lunedì scorso svolto dalla ditta incaricata, ha specificato al Comune che non sono stati evidenziati difetti che possono avere ripercussioni sulla staticità dell'opera.



Il sottopasso, che era stato transennato con un'ordinanza del sindaco Maurizio Garbarini per infiltrazioni d'acqua segnalate dai vigili del fuoco, ritorna quindi ad essere fruibile e non sono ritenute necessarie eventuali misure di mitigazione.



"In merito alla problematica idraulica segnalata sarà necessario un ulteriore approfondimento ispettivo in presenza di precipitazioni piovose per definire con precisione la causa dell'allagamento e conseguentemente gli interventi necessari per la sua eliminazione" hanno puntualizzato da Autostrade per l'Italia nella missiva inviata all'amministrazione comunale.