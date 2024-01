Luce e gas, la fine del mercato tutelato: Federconsumatori e SPI Cgil organizzano 4 incontri formativi

Federconsumatori Savona e le leghe territoriali del sindacato dei Pensionati SPI Cgil di Savona organizzano quattro incontri che hanno l’obiettivo di trasmettere informazioni utili sul tema del passaggio al mercato libero dell’energia, argomento che sta creando non pochi interrogativi e preoccupazioni anche nella nostra provincia e su cui l’opinione pubblica è giunta abbastanza impreparata a causa, soprattutto, di informazioni frammentate ed insufficienti.

Il sindacato dei Pensionati SPI Cgil aveva chiesto, a livello nazionale, la proroga del mercato tutelato ed il rinvio del passaggio al mercato libero anche per garantire una campagna di informazione trasparente e capillare che consentisse ai cittadini scelte consapevoli, a maggior ragione dopo le turbolenze dei prezzi dell’energia che hanno contribuito ad aumenti generalizzati ed all’impoverimento delle famiglie. Purtroppo non siamo stati ascoltati e ciò ha determinato (nei pensionati, ma non solo!), confusioni ed incertezze spesso alimentate dalle insistenze di operatori pressanti e disorientanti, ed una preoccupazione diffusa rispetto a possibili futuri aumenti di spesa per luce e gas.

Sono preoccupazioni che SPI Cgil e Federconsumatori hanno già espresso da tempo ed è necessario garantire giusta attenzione alle future “bollette”, per poter eventualmente adottare possibili strumenti di difesa e tutela e, in senso più generale, per meglio comprendere il reale effetto della fine del mercato tutelato. In questo senso stiamo attivando, in diverse sedi sindacali della Cgil, dello SPI e di Federconsumatori nel territorio provinciale, un servizio di prima informazione.

I quattro incontri saranno anche occasione per discutere con i presenti il progetto “Digitalmentis” che si propone di favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovendo il pieno godimento dei diritti di cittadinanza attiva ed incentivando l'uso dei servizi online dei privati e delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di un progetto che può rappresentare un’opportunità concreta per accrescere il livello delle competenze digitali dei consumatori adulti, con particolare riguardo agli over 65 o alle persone che presentano fragilità di natura fisica, economica e sociale.

Gli incontri, aperti al pubblico, si svolgeranno con il calendario seguente: Albenga - 23 gennaio h. 16.30 - Centro Ricreativo “Ausilia” APS - Lungocenta; Cairo Montenotte - 26 gennaio h. 17 - Circolo ARCI “P. Neruda” di V. Romana 20; Finale Ligure - 2 febbraio 2024 h. 15 - Sede CGIL di V. Dante Alighieri 78; Savona - 9 febbraio 2024 h. 17 - SMS “La Generale” – V. S. Lorenzo 25 (Villapiana).