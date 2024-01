Eletto il nuovo presidente dell’Associazione Albergatori di Alassio: è Simone Giardini

Simone Giardini è il nuovo presidente dell’Associazione Albergatori di Alassio. Durante l’assemblea, che si è tenuta nella Città del Muretto, martedì 23 gennaio, all’Hotel Corso, è

Dopo una breve relazione del presidente UPA Stefania Piccardo sui progetti in essere e sui futuri scenari operativi, l’assemblea ha votato ed eletto all’unanimità Simone Giardini come nuovo presidente del sodalizio.

Simone è un giovane albergatore, preparato e grintoso, che gestisce con la famiglia il Residence Fanny ad Alassio. Già da diversi anni opera all’interno dell’associazione ed è il rappresentante degli albergatori in seno al Comitato Locale per il Turismo.

Sono stati eletti nel consiglio direttivo: Lorenzo Lecis, Alessandra Aicardi, Andrea Della Valle e Davide Danio.

Il nuovo presidente e i nuovi consiglieri ringraziando per la preferenza accordata e per l’atto di stima, hanno dichiarato la volontà di continuare ad operare per il turismo alassino.

Il nuovo consiglio direttivo continuerà ad agire sulla scia di quanto già fatto negli ultimi anni, rinnovando canali di collaborazione e dialogo con tutte le altre associazioni sindacali, le istituzioni e le forze dell’ordine che operano sul territorio alassino.

Hanno annunciato che prenderanno a breve contatti con l’Amministrazione comunale per un confronto sui temi del turismo e sull’impiego della tassa di soggiorno. Durante l’assemblea, gli albergatori alassini hanno manifestato preoccupazione per l’attuale situazione cittadina, perché molte promesse elettorali del maggio scorso sono state disattese. Secondo gli albergatori alassini “l’Amministrazione comunale dimentica troppo spesso l’importanza del turismo alberghiero e Alassio sta velocemente perdendo la sua vocazione turistica. La stagione 2023 è stata buona ma i numeri non sono stati incoraggianti”. E ora c’è grande preoccupazione per la stagione 2024 ormai alle porte.