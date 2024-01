Rigassificatore, Verdi Liguria e Savona: “Bocciato il ricorso del Comune di Piombino, penalizzato anche economicamente”

“La bocciatura del ricorso presentato dal Comune di Piombino insieme alle principali associazioni ambientaliste e civiche contro il rigassificatore che staziona nel porto cittadino non suscita né entusiasmo né soddisfazione in tutti coloro che in provincia di Savona lottano contro lo spostamento. E’ una opinione comune che il progetto di trasformare l'Italia nell’ “hub mediterraneo” del gas sia il frutto di un’ idea di sviluppo arretrata e in totale contrasto con la vitale azione di riduzione delle emissioni di Co2 che, non solo l'Europa, ma tutto il mondo, hanno faticosamente iniziato a intraprendere. Tutti coloro che si oppongono ad un rigassificatore davanti alle spiagge di Savona e Vado Ligure non sono mai stati un movimento “nimby” ma hanno sempre avuto una profonda anima ambientalista e pretendono un modello di sviluppo sostenibile al passo con i tempi”.

Lo affermano Simona Simonetti, coportavoce di Europa Verde - Verdi Liguria, e Marco Brescia, esecutivo Europa Verde - Verdi Savona.

“Non entusiasmo quindi, ma una profondo sconforto ha suscitato l'attribuzione di novantamila euro di spese legali a carico dell’amministrazione di Piombino e di quindicimila alle associazioni che hanno sostenuto il ricorso al TAR a Piombino, un onere pesantissimo che ricadrà sui cittadini per aver civilmente provato a difendere il loro diritti davanti alla giustizia italiana”.

“La cifra spropositata ha un chiaro intento punitivo e mira a scoraggiare qualsiasi altro tentativo di ricorrere alla legge. Non è certo un bel segnale per la democrazia del nostro Paese”, concludono Simonetti e Brescia.