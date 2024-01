San Francesco di Sales, il Vescovo Borghetti ha incontrato i giornalisti (FOTO)

In occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, protettore dei giornalisti, il Vescovo della Diocesi di Albenga/Imperia, monsignor Guglielmo Borghetti, come tutti gli anni, ha voluto incontrare i giornalisti che operano nel territorio.

Nella sala del Vescovado, monsignor Borghetti ha esordito mostrando una lettera del Santo Padre che parlava dell'Intelligenza Artificiale: "Questa nuova invenzione del progresso digitale - spiega il messaggio papale - non deve prevaricare la figura della persona, l'essere umano, che deve rimanere al primo posto".

A seguire sono iniziate le varie domande sulla situazione diocesana: "Ora come ora si trova in ottime condizioni dal punto del bilancio - ha commentato il Vescovo - Ci sono situazioni debitorie, ma non sono preoccupanti. sono semplicemente fisiologiche".

"L'organizzazione ecclesiastica è buona, ben organizzata. L'unico cruccio riguarda le vocazioni, ma qualcosa si sta muovendo a favore", ha concluso il Vescovo Borghetti.