Savona, donate 10 parrucche alla Breast Unit dell'Asl2 per le pazienti colpite da tumore al seno

“La sezione di Savona offre, grazie alle donazioni, supporto psicologico, avendo avviato, un programma di visite psicologiche gratuite, anche rivolte ai familiari delle persone affette da problematiche oncologiche". Le parrucche vengono date in comodato d'uso alle pazienti che ne facciano richiesta. Una volta che le pazienti non ne hanno più bisogno vengono restituite e rigenerate per essere messe a disposizione di altre donne e sono circa 30 le parrucche in dotazione alla Breast Unit.

Le parrucche sono state consegnate alla Breast Unit di ASL 2 stamattina direttamente dal Dottor Marcello Brignone, Presidente della LILT savonese, che così commenta: “Ringrazio il Rotaract di Savona per l'impegno profuso a favore dei malati oncologici. La Lilt, unico ente pubblico su base associativa vigilato dal Ministero della Salute, opera da più di un secolo a livello nazionale per promuovere e diffondere la cultura della prevenzione, primaria (lotta al tabagismo e alla cancerogenesi ambientale e professionale, corretta e sana alimentazione, sani stili di vita), secondaria (mappatura dei nevi cutanei, visite senologiche) e terziaria (promuovere gli aspetti riabilitativi, fisici, sociali, occupazionali).”

“Ringraziamo la LILT per questo dono che ci permette di venire incontro alle richieste ditante nostre pazienti. Le parrucche che riceviamo oggi saranno messe a disposizione di quelle donne in terapia che non possono permettersi l’acquisto di una parrucca e allo stesso tempo le aiuteranno a superare il trauma della perdita di capelli - ha spiegato il dottor Benasso - Nel percorso di presa in carico del nostro team multidisciplinare non manchiamo di considerare le ricadute psicologiche ed i vissuti emotivi legati alla malattia o agli effetti secondari delle terapie”.