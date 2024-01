Cisano sul Neva, avviato il corso di italiano per stranieri in sala Gollo

Sono una ventina le donne, prevalentemente di origine marocchina che frequentano il corso di lingua italiana per stranieri, a cura dell’Ufficio Diocesano Migrantes Albenga-Imperia, patrocinato dal Comune di Cisano Sul Neva. Le lezioni che si svolgono in Sala Gollo, il martedì e il giovedì, dalle 9.30 alle 11.30, proseguiranno fino al prossimo giugno, secondo il calendario scolastico sono tenute da 4 insegnanti volontarie che mettono a disposizione parte del loro tempo libero per svolgere un servizio essenziale per favorire l’integrazione delle donne straniere nella comunità cittadina e, spesso, restando escluse dalla vita sociale proprio per la mancata conoscenza della nostra lingua.

Le allieve, per lo più giovani, sono state divise in gruppi in base al grado di conoscenza dell’italiano, al fine di poter essere seguite con maggiore attenzione dalle docenti.

«Abbiamo accolto, con grande interesse ed altrettanto entusiasmo, la proposta dell’Ufficio Diocesano Migrantes di attivare un corso di italiano per stranieri nel nostro paese – esordisce il sindaco Massimo Niero –. Avevamo già ospitato, lo scorso anno, un corso di italiano per stranieri, in allora, organizzato dal “CPIA” (Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta). Ed in quell’occasione avevamo acquistato il necessario, tra cui le sedie con il relativo tavolino ribaltabile e la lavagna, indispensabile per la didattica. Le insegnanti e le allieve, in caso di necessità, possono anche usufruire del collegamento wi-fi, attivo presso l’asilo nido “Le Cicogne”, reso disponibile dalle educatrici che ringraziamo per la collaborazione. Abbiamo, inoltre, acquistato i libri indicati per il corso». E conclude: «La conoscenza della lingua italiana è il primo passo necessario per favorire l’integrazione degli stranieri che vivono nei nostri paesi e nelle nostre città ed evitare che restino isolati e soli, esclusi dalla vita della comunità».

Giuliano Basso, responsabile della Scuola Migrantes Diocesana che, dal 2018, organizza i corsi di lingua italiana per stranieri, sottolinea: «Siamo molto contenti di poter ampliare il nostro raggio d’azione e dare la possibilità a sempre più donne straniere d’imparare la nostra lingua – afferma –. Grazie alla disponibilità delle nostre insegnanti, una ventina complessivamente, stiamo tenendo i corsi anche ad Albenga e a San Fedele. Ed abbiamo in progetto di attivarli anche a Leca ed a Bastia. A Cisano, abbiamo un bel gruppo di allieve che si sono dimostrate entusiaste dell’iniziativa, concretizzatasi grazie alla collaborazione ed all’immediata disponibilità del comune di Cisano che non ha esitato a rispondere positivamente alla nostra proposta». E conclude: «Siamo sempre alla ricerca di nuove insegnanti, disposte a sacrificare un paio di ore settimanali, per dare una risposta, sempre più ampia, ad un’esigenza indispensabile per gli stranieri che vivono nelle nostre città».