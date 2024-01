Albisola, un'artista di strada contro un agente della polizia locale: "Vuole sparare al mio cane, la denuncio"

"Vuole sparare al mio cane questo ha detto. Io le chiedo i documenti, perchè io la denuncio, lei non può sparare al mio cane. Lei è venuto qui apposta a farsi mordere per dirmi io 'gli sparo al cane'" queste le parole della donna che si sentono nel video.

Accuse in questo momento tutte da dimostrare anche se sui social c'è chi afferma di aver assistito alla scena (in effetti essendo una giornata di mercato molte erano le persone presenti).

"Avrò una riunione con la comandante che mi relazionerà su quanto è accaduto" ha detto il sindaco Maurizio Garbarini.

Mara Gobbato, 34 anni, artista di strada da circa 7 anni, in giro con i suoi 5 cani, voleva cercare un mezzo per portare il suo cane Hippy, disabile, a vedere il mare. Per lei era scattata una grande catena di solidarietà per aiutarla.