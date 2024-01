Pronto a riaprire il rinnovato Centro d'Ascolto Caritas di Finale Ligure col nuovo Emporio Solidale

Sabato 3 febbraio, alle ore 10:30, apriranno i battenti due importanti presidi di solidarietà nella diocesi di Savona-Noli: oltre ai rinnovati locali del Centro d'Ascolto Caritas - Vicaria del Ponente, si celebrerà anche l'apertura del nuovo "Emporio Solidale" al piano terra dell'edificio “Domus” in Salita del Grillo 2, a Finale Ligure.

I lavori di ristrutturazione sono iniziati mesi fa, e durante questo periodo operatori, operatrici, volontarie e volontari del centro di ascolto hanno lavorato sodo per trasformare gli spazi tra riuso, donazioni e tanto sostegno da parte della comunità.

Il nuovo emporio solidale permetterà di innovare la distribuzione degli alimenti, tramite una modalità che conferisce più dignità ai beneficiari, i quali potranno scegliere i prodotti dell'emporio come una vera spesa, in una bottega di quartiere.

Il Centro d'Ascolto Caritas di Finale Ligure è da sempre un luogo di condivisione e dialogo, che oggi, grazie anche alle tante novità che verranno presentate sabato 3 febbraio, vuole essere sempre più aperto, inclusivo e dinamico.

Infine, per la festa inaugurale gli operatori del Centro ricordano: “A piante e fiori per l’inaugurazione ci pensiamo noi, se avete piacere di portare un dono, accogliamo a braccia aperte bottiglie d’olio, un bene per noi davvero prezioso!”.

Dopo il taglio del nastro inaugurale, la mattinata di festa proseguirà con un aperitivo conviviale, visite guidate all'interno del Centro e la presentazione di tutti i servizi attivi, sia storici sia nuovi. La festa è aperta a tutta la cittadinanza e per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero +39 327 617 0443.