Sanità, incontro interlocutorio tra assessorato e sindacati

"Graduale attuazione del Piano socio sanitario, grandi macchinari Pnrr tutti operativi entro il 2024, azioni per migliorare i percorsi di assistenza all'interno dei pronto soccorso. Sono alcuni dei temi trattati oggi nell'incontro periodico con i sindacati tenuto dall'assessore alla Sanità Angelo Gratarola con il direttore del Dipartimento Salute Roberta Serena e il Direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi". Così, attraverso una nota stampa, Regione Liguria.

"Nel corso del confronto si è parlato anche dei POA (piani di organizzazione aziendali) 2024 in vista della loro attuazione con la possibilità in caso di urgenze di autorizzazioni stralcio - si legge ancora nella nota - Particolare attenzione è stata rivolta anche alle progettualità in corso in Asl 1. L'assessorato ha concordato con i sindacati l'apertura di tavoli specifici con le organizzazioni sindacali di categoria, in parte già calendarizzati, per affrontare tematiche delle diverse aree territoriali di Ponente, di Centro e di Levante della Liguria. È stato stabilito infine di portare avanti un lavoro sinergico per realizzare in tempi brevi il concorso per infermieri dedicato all'area metropolitana genovese".

Sul fronte dei sindacati, Cgil e Fp Cgil Liguria sottolineano come non siano emerse particolari novità dalla riunione odierna in merito al piano socio sanitario, al sovraffollamento dei pronto soccorso e al caos liste di attesa: “La Regione ci ha convocati per raccontarci quanto avevamo già letto sui giornali questa mattina – dichiarano i sindacalisti Cgil al termine dell’incontro – si è trattato pertanto dell’ennesimo appuntamento interlocutorio dove al di là delle buone intenzioni dell’Amministrazione non si è entrati nelle questioni di merito che determinano i problemi relativi al personale sovraccarico di lavoro e alle tante disfunzioni del sistema subite dai pazienti”.

"Cgil e Funzione Pubblica Cgil hanno chiesto di entrare concretamente nella contrattazione delle singole realtà e situazioni più critiche a partire da quelle riguardanti il personale e i pronto soccorso - si legge in una nota firmata dalle organizzazioni sindacali - La Cgil chiede interventi strutturali sull’insieme della macchina pubblica socio sanitaria regionale in termini di nuove assunzioni e investimenti per nuove strutture e di consolidamento di quelle già esistenti".

Nell'incontro di questa mattina, al quale erano presenti le categorie del pubblico impiego Fp Cgil Genova e Liguria e il Sindacato Pensionati Cgil Genova e Liguria sono stati definiti alcuni tavoli di confronto inerenti il personale e quindi le categorie del pubblico impiego: il primo incontro mirato al ponente ligure si terrà il prossimo 5 febbraio. A seguire gli altri territori.