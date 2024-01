Plodio, in settimana le prove notturne poi l'ok per il nuovo punto di atterraggio per l'elisoccorso

" L'area é stata resa idonea seguendo le indicazioni del Servizio Emergenze dell'Asl 2, abbiamo reso idoneo - commenta il sindaco Gabriele Badano - D'ora in avanti il nostro comune sarà nel novero dei siti utilizzabili giorno e notte dall'Elisoccorso ".

"In caso di emergenza - specifica - quindi in un quarto d'ora da Plodio, si potranno raggiungere gli ospedali di Genova o Pietra Ligure. Le operazioni verranno effettuate condizioni meteo permettendo, in assenza di concomitanti interventi di soccorso, e dovrebbero avere la durata di circa un'ora".